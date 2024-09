Klar for børsfall?

De seneste makrotallene fra USA viser at inflasjonen i det minste ikke stiger, samtidig som BNP-veksten forblir relativt høy. Dette underbygger forventninger om både en «myk landing» og en rekke rentekutt ut året – noe som i sin tur gir grobunn for børsoppgang. Både Dow Jones-indeksen og Euro Stoxx 600 satte nye rekorder i forrige uke.

Vi går imidlertid inn i en måned som historisk har vært vanskelig for aksjer. I snitt har S&P 500 svekket seg med 1,1 prosent i september, og indeksen har bare steget i 44 prosent av tilfellene. I syv av de seneste ti septembermånedene har børsen falt.

Mandag var det uansett lite dramatikk i markedet. Ved firetiden var Europas børsindekser tilnærmet uendrede, og det samme gjaldt i USAs derivatmarked. En årsak er at det skortet på nye kvartalsrapporter, og ingen særlig viktige makrotall ble publisert.

Spanias turiststatistikk var imidlertid interessant, og tyder på at de angivelig hardt skvisede konsumentene fortsatt bruker penger på reiser og ferie. Antallet som besøkte landet i juli var opp med 7,3 prosent på et år og dessuten en ny rekord for måneden. Den største gruppen Spania-turister kom fra Storbritannia. For de ledende britiske flyselskapene, British Airways-eieren IAG og easyJet, har det seneste årets kursoppgang vært henholdsvis 13 og 9 prosent. Irske Ryanair har fått et fall på 3 prosent i samme periode.

Det kom dessuten en ny PMI-måling fra Spanias industrisektor. Indeksen dabbet av til 50,5 i august, mens økonomene hadde ventet en økning til 51,5. Dagens nivå tilsier at aktiviteten knapt stiger og er det laveste siden februar. I tillegg falt sysselsettingen, for første gang på syv måneder. Utrolig nok har Spanias Ibex 35-børsindeks hittil i dette årtusenet gjort det enda verre enn franske Cac 40. Førstnevnte er fremdeles noe lavere enn ved utgangen av desember 1999. Que triste!