Morningstar-forvalter: – Bull på amerikanske small cap-aksjer

Å investere i et volatilt marked er vanskelig. En porteføljeforvalter har tips om hvordan man setter opp en godt diversifisert portefølje for å navigere det volatile markedet, det skriver CNBC om mandag.

«En god portefølje er veldiversifisert, og med veldiversifisert mener jeg en portefølje som har eksponering mot aktivaklasser som har forskjellige drivere for vekst,» sier Nicolo Bragazza, assosiert porteføljeforvalter i Morningstar Investment Management.

For eksempel har aksjer en tendens til å prestere bedre når økonomien vokser, mens obligasjoner, spesielt statsobligasjoner av høy kvalitet, gjør det bedre i tider med usikkerhet.

Mens investorers aktivaallokeringsstrategi er avhengig av deres økonomiske mål og livsfase, sa porteføljeforvalteren at den tradisjonelle vektingen med 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner er en god start. Han foreslår at investorer under 40 år som ønsker å øke formuen, bør ha 80 til 90 prosent av investeringene sine i aksjer og de resterende 10 til 20 prosentene i rentepapirer.

Amerikanske small cap-aksjer er en gruppe aksjer han er spesielt bull på. Han peker på at small cap-aksjene er priset historisk billig i forhold til amerikanske large cap-aksjer.