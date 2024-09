Forventer at Iran sender missiler til Russland

Europeiske tjenestemenn forventer at Iran innen kort tid skal levere ballistiske missiler til Russland, et trekk som kan føre til en rask reaksjon fra Ukrainas allierte, sa folk som er kjent med saken, skriver Bloomberg mandag.

Iran har gitt Russland hundrevis av droner under Russlands krig mot Ukraina, men en potensiell overføring av ballistiske missiler vil markere en bekymringsfull utvikling i konflikten, ifølge anonyme kilder Bloomberg har vært i kontakt med.

De nektet å gi estimater på typen missiler og omfanget av leveransene. De ønsket heller ikke å oppgi en tidslinje, selv om en av tjenestemennene sa at forsendelser kunne begynne i løpet av få dager. Ballistiske missiler flyr vanligvis mye raskere enn kryssermissiler eller droner og kan bære større nyttelast.

USA og andre allierte i NATO har gjentatte ganger advart Teheran mot et slikt trekk og presser på med diplomatiske anstrengelser for å forhindre at det skjer.

Ukrainske styrker sliter med å stoppe en russisk fremrykning i den østlige Donetsk-regionen ettersom byenes infrastruktur har kommet under vedvarende bombardement. Dette skjer mens den tredje hele vinteren av krigen nærmer seg. Kiev ble tidlig mandag truffet av en salve av krysser- og ballistiske missiler samt droner, der syv av 16 ballistiske missiler kom seg forbi luftforsvaret.