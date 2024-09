Kaos i OPEC-land

Libyas statlige oljeselskap erklærte force majeure på det viktige oljefeltet El-Feel midt i en økende nedstengning av produksjonen, utløst av en maktkamp i OPEC-landet, det skriver Bloomberg mandag.

Landets produksjon har mer enn halvert siden da. El-Feel-feltet pumpet rundt 70 000 fat om dagen.

Force majeure, en juridisk klausul som tillater selskaper å suspendere kontraktsforpliktelser på grunn av omstendigheter utenfor deres kontroll. Det ble erklært av National Oil Corp. etter at myndighetene i øst stoppet all produksjon og eksport i en konflikt med rivaler om kontrollen over sentralbanken.

Før nedstengningsordren pumpet landet rundt én million fat daglig, hvorav det meste kom fra øst. Den daglige produksjonen har den siste uken falt til rundt 450 000 fat. Oljeprisen Brent steg til over 80 dollar fatet på nyheten i forrige uke, men har senere falt tilbake.



De østlige og vestlige regjeringene står i en fastlåst situasjon over sentralbanken, som er depotansvarlig for milliarder av dollar av inntekter fra olje og gass. Myndighetene i øst beordret nedstengningen etter at den internasjonalt anerkjente regjeringen i hovedstaden Tripoli erstattet sentralbanksjef Sadiq Al-Kabir.