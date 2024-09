Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Investor Øystein Stray Spetalen raser mot sløsing av offentlige penger.

– Det er umulig at en batterifabrikk i Arendal skal vinne konkurransen mot verdens fremste forskningsmiljøer i Kina og genier som Elon Musk, sier Øystein Stray Spetalen om Morrows batterifabrikk.

Mandag la næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) frem en pakke på 5 milliarder kroner øremerket såkalte «lønnsomme prosjekter». Det er satt av hele 1,75 milliarder kroner til å dekke mulige tap gjennom ordningen.

Det norske skrivebrettselskapet reMarkable ble i forbindelse med et nedsalg i 2022 priset til 10 milliarder kroner og fikk dermed enhjørningstatus.

Selskapet kunne vise til en 2021-omsetning på snaut 2,7 milliarder dollar, og investorene priset inn ekstrem fremtidig vekst og lønnsomhet.

Fredag publiserte reMarkable regnskapstall for andre kvartal som viser at veksteventyret virkelig har begynt å stagnere.

Da AVA Eiendom trengte penger, gikk OnePark-arving Kenneth Bentsen inn og sikret seg 10 prosent av selskapet til halv pris.

Én grunn til emisjonene var for å kjøpe ut Varner-brødrene som solgte sin eierpost i selskapet for 1 milliard i mai 2021. Selskapet står bak et nytt skolebygg for privatskolen Kristiania på 11.700 kvadratmeter midt i Oslo sentrum og Bragernes Torg i Drammen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar grensehandelen.

De tre store dagligvarekjedene NorgesGruppen, Rema 1000 og Coop har omtrent 95 prosent av et marked på rundt 200 milliarder kroner. Det gir stor makt og store overskudd.

Da er det godt i vite at vi nordmenn fortsatt setter pris på den såkalte grensehandelen. Vi mener grensehandelen er bra og viktig. En svakere krone gjør det litt dyrere, men vi har et vindu hvor vi kan sammenligne. Vi kan hele tiden se at all mat er dyrere i Norge, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Makro:

UK: BRC detaljhandel august, kl. 01.01

Sveits: Inflasjon august, kl. 08.30

Spania: Arbeidsledighet august, kl. 09.00

Sveits: BNP 2. kv., kl. 09.00

Canada: PMI industri august, kl. 15.30

USA: PMI industri august endelig, kl. 15.45

USA: ISM PMI industri august, kl. 16.00

USA: RCM/TIPP økonomisk tillit september, kl. 16.10

Annet:

Nordic Aqua Partners: Kapitalmarkedsdag, Oslo

Aker BioMarine: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Volue: Tilbudsperiode ifm. Edison-bud utløper, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

Schibsted