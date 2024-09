Norse Atlantic satte ny all-time high for passasjertall i august. 191.291 reiste med flyselskapet i forrige måned, opp 26 prosent mot august i fjor.

Norse melder samtidig om en oppgang i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 32 prosent i august, sammenlignet med samme periode i fjor.

Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) steg totalt 30 prosent fra august 2023. Kabinfaktoren endte opp 1 prosentpoeng mot samme periode i fjor til 87 prosent.

– August ble en virkelig rekordmåned for Norse Atlantic, med høyeste kabinfaktor, passasjertall og lastevolum siden oppstarten, sier Norse-sjef Bjørn Tore Larsen i en kommentar, og påpeker at selskapet i tillegg, mot slutten av august, har solgt flere segmenter i 2024 enn gjennom hele 2023.

Norse Atlantic slapp onsdag i forrige uke tallene for andre kvartal, som viste et tap på over 300 millioner. Det ga aksjen hard medfart på børsen og sørget for et umiddelbart fall på over 20 prosent samme dag. Hittil i år er aksjen ned over 80 prosent.