Tirsdag meldte Tysnes Sparebank at det settes av 77 millioner i tapsavsetning for å dekke tapene knyttet til eiendomsprosjekter hvor kundene er i mislighold. Det får konsekvenser for bankens sammenslåing med Haugesund Sparebank.

I utgangspunktet har de to bankene alle tillatelser som er nødvendig fra Finanstilsynet og fusjonen skulle gjennomføres den 1. november.

Nå har Haugesund Sparebank nå varslet om reforhandling av bytteforholdet i fusjonsavtalen. Det vil utsette gjennomførelsen av sammenslåingen til februar 2025.

Bankene har en avtale om at det er mulig å reforhandle fusjonsavtalen mellom de to, dersom det skulle avdekkes nye opplysninger som «må antas å være av vesentlig betydning for gjennomføring av sammenslåingen», etter at de to bankene la frem kvartalstallene pr. 30. september 2023.

Vesentlig betydning oversettes til et avvik på mer enn 1,5 prosent av egenkapitalen.