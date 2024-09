– Aksjemarkedet er oppblåst

I løpet av august falt den anbefalte porteføljen til Norne Securities 2,8 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,4 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 12,6 prosent hittil i år.

– Det er naturligvis relativt gode inntjeningstall som berger oss, samt at likviditeten der ute virker tilstrekkelig. Fall og lavere kurser oppleves som kjøpsmuligheter der både institusjonelle og private kunder kommer aksjemarkedet hurtig til unnsetning, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities.

Flere endringer i porteføljen

I begynnelsen av september gjør Norne Securities et defensivt bytte når Slyngstadli kvitter seg med StrongPoint til fordel for Elmera. Han beskriver nykommeren som rimelig, samtidig som selskapet betaler utbytter og leverte gode tall for andre kvartal.

I tillegg bytter han ut Sparebanken Sør (som har steget mye på fusjonen med Sparebanken Vest) med Rogaland Sparebank.

Resesjonsrisikoen ikke er borte

Slyngstadli understreker at resesjonsrisikoen ikke er borte, og minner om at mange husholdninger i USA sliter etter at rentene har kommet mye opp og sparepengene er brukt opp. Han mener det langsiktige avkastningspotensialet i amerikanske aksjer er svakt.

– Amerikanske aksjer har vært kjempedyre, kjempelenge, og aksjemarkedet er nå oppblåst. På kort sikt har vi sett igjen og igjen at det dyre kan bli dyrere, mens det billige kan forbli billig, sier analysesjefen.

– Hvordan vurderer du det norske aksjemarkedet?

– Kjøpsmulighetene kommer raskere i Norge. Internasjonal uro kan gi gode kjøpsmuligheter i enkeltaksjer, slik som de vi har i porteføljen. Det er også verdt å merke seg at mange sparebanker prises til pris/bok på 1, sier Slyngstadli.

Veksten i USA er grei, samtidig som de statlige budsjettunderskuddene er på et nivå vi ikke har sett i fredstid. Meglerhusets hovedscenario er at 2024 blir bra i aksjer, kanskje med litt volatilitet de neste par månedene, men med et «lettelsesrally» når amerikanerne blir enige om hvem som vant valget.

2025 kan bli et tøft år

Slyngstadli mener 2025 kan bli et utfordrende år i aksjemarkedet, og trekker frem en rekke viktige spørsmål som må besvares: Hvordan skal en ny president adressere det store budsjettunderskuddet? Hvordan skal amerikanske selskapers inntjening klare å vokse nye 16 prosent, og hvordan skal global økonomi greie å håndtere at «vekstmotoren» (USA) slakker ned?