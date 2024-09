Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Graveentreprenør Pål Ask har tjent seg styrtrik på svensk oppkjøpsbonanza.

Ask startet for seg selv med en tilhenger bak bilen i 2002, men i 2013 var han nesten konkurs etter å ha tapt 8 millioner kroner på en jobb i Oslo.

I 2020 kom det svenske børsnoterte selskapet Green Landscaping Group på banen, og så langt har det kjøpt opp 13 norske entreprenører – inkludert Ask. Nå har han cashet inn 75 millioner kroner.

I løpet av de seneste dagene er tre strandeiendommer på Snarøya i Bærum solgt for totalt 125 millioner kroner.

Boligene er solgt for hendholdsvis 47,5, 40 og 37 millioner og ligger i noen av områdets mest attraktive strøk.

– Det er betydelig mer bevegelse i dette markedet enn før sommeren, sier en av de ansvarlige meglerne.

Bjørn Maaseide har trukket seg ut av flere av sine og overlatt styreverv til barna.

Forklaringen er at han har flyttet til Sveits og startet generasjonsskifte. Han sier han sa opp jobben i Maaseide-selskapene da han flyttet til Sveits, og at han nå jobber i sitt sveitsiske selskap.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om forslaget fra Margit Martinsen, nestleder i Oslo MDG, om å forby budkrig på leiekontrakter.

Martinsen sier at hun skjønner at «utleiere vil tjene så mye som mulig», men situasjonen i markedet er slik at eiere må gi avkall på budrunder og høyere inntekter.

Hva med å sette ned skatt og verdsettelser? Det blir det flere leieboliger av, skriver Hegnar.

Finanskalenderen:



Resultat pr. 2. kv.:

Andfjord Salmon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser august, kl. 11.00

Australia: PMI tjenester august endelig, kl. 01.00

Japan: PMI tjenester august endelig, kl. 02.30

Australia: BNP 2. kv., kl. 03.30