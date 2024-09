Telia må kutte 3.000 ansatte

Telegiganten Telia har i dag annonsert en restrukturering for hele konsernet, og skal nå kutte minst 2,6 milliarder svenske kroner i driftskostnader.

Svenskene varsler en nedbemanning på 3.000 ansatte. Den vil berøre alle delene av selskapet, men med noe innvirkning på konsern- og fellesfunksjoner.

I Norge er det 245 stillinger som berøres.

– Dette inkluderer tidligere nedbemanninger, naturlige avganger som ikke erstattes, innleide konsulenter som avsluttes, samt faste ansatte. Vi forstår godt at dette er veldig krevende for de som berøres og deres kolleger, sier adm. direktør Stein-Erik Vellan i Telia Norge.

Programmet er ventet å gi restruktureringskostnader på om lag 1,4 milliarder svenske kroner i andre halvår 2024.

Ett av tiltakene som trekkes frem er at spesielt IT-ressurser skal overføres fra konsernet til landene.

– Vi skal forenkle og effektivisere for å skape et bedre Telia for våre kunder og eiere, sier Vellan.