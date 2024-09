– Dessverre er dette en altfor sen konklusjon fra Etikkrådet. Det burde ikke ha tatt så lang tid. Derfor må Norges Bank også følge opp umiddelbart, og trekke fondet ut av selskaper som bidrar til krigen i Palestina, sier hun.

Utenrikspolitisk talsperson i Rødt, Bjørnar Moxnes, syns det er bra at Etikkrådet foreslår at flere selskaper skal bli utelukket, men at det er uholdbart at det tar så lang tid.

– Norge har en plikt til å forhindre et folkemord på palestinerne. Situasjonen i de palestinske områdene er prekær, og Israel bruker våpen mot palestinerne som er produsert av selskaper som oljefondet eier, sier han.

Han mener at regjeringen må gjøre mer for å hjelpe palestinere, og at de bør innføre sanksjoner mot Israel.

Har investert 16 milliarder i Israel

Oljefondet hadde per 30. juni investeringer i Israel til en verdi av 16 milliarder kroner fordelt på 77 selskaper, ifølge fondets egne opplysninger. Dette omfatter selskaper som er involvert i eiendom, banker, energi og telekommunikasjon. De representerte 0,1 prosent av fondets samlede investeringer.

«Det er svært få relevante selskaper igjen i fondet», heter det videre, delvis fordi mange amerikanske forsvarsprodusenter allerede er utestengt for å ha produsert atomvåpen eller klaseammunisjon.

Oljefondet har tidligere solgt seg ut av ni selskaper som driver virksomhet på den okkuperte Vestbredden, i henhold til sine tidligere retningslinjer. Selskapene bygger blant annet veier og boliger i israelske bosetninger i Øst-Jerusalem og på Vestbredden og leverer overvåkingssystemer til en israelsk mur rundt Vestbredden.

Mange begrensninger

Oljefondet skal ikke være investert i selskaper som gjør seg skyldig i grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, alvorlig miljøskade, alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt.

Fondet skal heller ikke eie aksjer i selskaper som bidrar til grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer og uakseptable klimagassutslipp.

Heller ikke selskaper som driver med produksjon av klasevåpen, kjernevåpen, antipersonell landminer, tobakk eller cannabis kan fondet eie.

(NTB)