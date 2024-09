Goldman Sachs gjør noen justeringer i modellporteføljen

Goldman Sachs sin «Conviction List - Directors’ Cut» er en modellportefølje som oppdateres månedlig. For september gjøres det marginale endringer i Europa-porteføljen, mens USA-porteføljen får noen nye tilskudd.

Europa

Europa-porteføljen får et nytt tilskudd i september, råvarehandelsselskapet Glencore. Analytiker Matt Greene argumenterer for at Glencore har en av de beste vekstprofilene innen kobber i hans dekning, støttet av sterk fri kontantstrøm (FCF) og en attraktiv høy-margin virksomhet.

Ellers ser Europa-porteføljen slik ut:

«European Conviction List - Directors’ Cut» Aksje Pris (30. aug) Kursmål Heiniken 81 105 Tesco 353 370 Zegna 11 17 BNP Paribas 63 83,7 LSEG 10.250 11.950 Unibail-Rodamco-Westfield 72 117 Air Liquide 169 193 Rolls-Royce 496 626 Signify 22 34 Philips 27 35 Zealand Pharma 887 1.106 E.ON 13 17 Glencore 400 520 Neste 21 30 Shell Plc 32 46 SSE 1.887 2.499 Adyen 1.329 1.950 ASML 812 1.185 BT Group 139 290 JCDecaux 19 27.20 Bureau Veritas 30 39.50 DSV 1.205 1.640 ISS 124 160 Saint-Gobain 79 99

USA

For september måned blir Conagra (CAG), International Business Machines (IBM) og Insmed (INSM) lagt til i USA-porteføljen.

«US Conviction List - Directors’ Cut» Aksje Pris (30. aug) Kursmål Conagra Brands 31 36 Philip Morris 123 126 Brixmor Property 27 29 Citigroup 63 75 TPG 50 53 Amgen 334 370 Insmed 76 103 Parker Hannifin 600 717 Vulcan Materials 245 310 Woodward 167 201 Enphase Energy 121 170 Kinder Morgan 22 23 SLB 44 58 Sempra 82 91 Amazon 179 230 Fox Corp 41 44 Global-E Online 34 43 Guidewire Software 149 170 IBM 202 220 Nvidia 119 135 Snowflake 114 220 S&P Global 513 561 Teradyne 137 151



Leah Jordan mener Conagra har en godt posisjonert portefølje innen frossenmat og snacks, som er i tråd med nåværende trender innen bekvemmelighet og forbruk, heter det.

Jim Schneider skriver at IBM er på vei til å fullføre sitt skifte mot langsiktig vekst, drevet av sterkere programvareytelse og økt markedsandel innen konsulenttjenester — en kombinasjon som burde gi oppside for inntjening og multippelekspansjon.

Andrea Tan mener Insmed er et bioteknologiselskap som er på randen av å bli et kommersielt bioteknologiselskap med fokus på sjeldne lungesykdommer.

Asia

I Asia-porteføljen blir SMFG, TDK, Advantest, Fujitsu, CATL, Sungrow Power og Zijin Mining lagt til.

Andre selskaper i porteføljen inkluderer Tencent, Lenovo, TSMC og SK Hynix.