Investeringsbank med 6 kjøp: Slik spiller du rentenedsettelsen fra Fed

Investeringsbanken Janney Montgomery Scott har undersøkt hvordan investorer kan spille den høyst sannsynlige rentenedsettelsen som kommer fra Federal Reserve nå i september.

Janney, ledet av sjefanalytiker Timothy Coffey, anbefaler nå å kjøpe regionale banker. Noen av disse tilbyr utbytteavkastning på over 4 prosent, ifølge investeringsbanken.



Det er forventet at Federal Reserve vil senke styringsrenten ved slutten av sitt rentemøte 17.-18. september denne måneden.

Det betyr at investorer som har fått høye renter fra kortsiktige statsobligasjoner, høyrentekontoer og pengemarkedsfond, sannsynligvis vil se renteinntektene falle.

Et team av analytikere med Coffey i spissen har nå funnet en liste over regionale bankaksjer med utbytteavkastning som overgår de fleste statsobligasjoner. For å sammenligne: 3-årige statsobligasjoner ligger nå på omtrent 3,75 prosent.

Her er bankaksjene som Janney fremhevet i sin rapport:

KeyCorp er på Janneys liste. Aksjen har steget nesten 17 prosent i år, og selskapet betaler utbytte på 4,9 prosent.

Markedet har generelt et positivt syn på KeyCorp, og rundt 60 prosent av analytikerne som dekker aksjen anbefaler kjøp.

I august ble Bank of Nova Scotia enige om å kjøpe 15 prosent av KeyCorp for 2,8 milliarder dollar, og D.A. Davidson-analytiker Peter Winter skrev i en rapport at avtalen vil bidra til inntjening med lave ensifrede prosenter i 2025.

Regions Financial er også på listen. Aksjen er opp nesten 20 prosent i 2024, og har en utbytteavkastning på 4,3 prosent.

Wall Street-analytikerne sitter på gjerdet angående denne aksjen. 16 av 27 analytikere anbefaler hold.