Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris legger opp til en lavere skatteøkning for de rikeste dersom hun blir valgt til president i november. Det melder flere amerikanske medier.

«Om du tjener en million dollar eller mer i året, vil skattesatsene på dine langsiktige kapitalgevinster være 28 prosent. Vi vet at når regjeringen legger opp til investeringer, leder det til bred økonomisk vekst, og det skaper jobber som styrker økonomien vår», sier Harris i en valgkamptale i New Hampshire onsdag.



Wall Street Journal skriver at visepresidenten legger opp til en øverste skattesats på 33 prosent. Det inkluderer en skattesats på 5 prosent for inntekter fra investeringer, opp fra dagens 3,8 prosent.

Fremmer entreprenørskap

Som en del av hennes nye forslag, vil Harris øke skattefradraget for oppstartsbedrifter med tigangeren fra dagens nivå, til 50.000 dollar. Eiere av oppstartsbedrifter kan blant annet skrive av lønninger for ansatte under opplæring, reklame og markedsundersøkelser på skatten, dersom de finner sted før bedriften starter operasjoner.

«Vi vil skattelegge kapitalgevinster på et nivå som premierer investeringer i Amerikas innovatører og små bedrifter», sier hun onsdag.

Budskapen skjer få dager før Harris skal møte republikanernes presidentkandidat Donald Trump i deres første TV-debatt før valgkampen denne høsten. Trump har flere ganger kritisert Harris for å videreføre Bidens økonomiske politikk.

Går mot presidenten

Mange ventet at Harris ville følge opp President Joe Bidens foreslåtte toppskattesats på hele 44,6 prosent, en nær dobling fra dagens øverste nivå på 23,8 prosent. Biden la opp til at gevinstskatten skulle være tilnærmet lik inntektsskatten for de rikeste.

Harris' rådgivere anerkjenner at Bidens foreslåtte skatteøkninger er for store, og at de vil skade landets økonomi. En skattesats på 33 prosent vil likevel være det høyeste nivået i landet på over 45 år.