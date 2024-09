Tokyo-børsen faller etter lønnstall

I Japan faller Nikkei 1,02 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,33 prosent.

Ferske tall viser svakere lønnsstatistikk i Japan i juli. En gjennomsnittlig månedslønn steg da 3,6 prosent over året, mot 4,5 prosent i juni.

Det gir den japanske sentralbanken mer rom til en eventuell renteøkning, som igjen kan legge mer press på aksjemarkedet.

Styremedlem i Bank of Japan, Hajime Takata, sier ifølge CNBC at sentralbanken «må fortsette å øke rentene dersom den kan bekrefte at bedrifter vil fortsetter å øke forbruket og lønningene».

Ellers i Asia er Shanghai Composite i Kina opp 0,04 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 0,46 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 0,17 prosent.

Koreanske BNP-tall viser torsdag at landet økonomi krympet 0,2 prosent i andre kvartal, sammenlignet med perioden før. Sammenlignet med samme periode i fjor vokste BNP 2,3 prosent. Begge tallene var akkurat som ventet.

I India stiger Nifty 50 0,02 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,19 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,13 prosent.