I andre kvartal ble resultatet snudd fra et tap på 21,7 millioner euro i fjor til et overskudd på 3,7 millioner euro i år.

Langsiktig eier

Fredly hevder at KOA-engasjementet er et langsiktig prosjekt.

– Nå skal jeg sette meg ned med aksjonærgruppen og legge en strategi. Hva utfallet blir av disse samtalene, vil jeg komme tilbake til senere, sier han.

– Vil du inn i styret?

– Jeg skal ikke inn i styret selv, men jeg kommer nok til å sette inn en representant i styret.



– Er det du som har tatt kontakt med aksjonærgruppen?

– Både ja og nei. Kontakten har skjedd ved at begge har tatt initiativ.

– Den forrige storeieren har ikke klart å gjøre de riktige grepene i selskapet. Det har vært et dårlig samarbeid på eiersiden, noe selskapet har lidd under. KOA er et stort selskap med høy omsetning. Det er derfor betydelige forbedringsmuligheter hvis vi løfter på de riktige steinene, sier Fredly.

Les også Sikker på at pengestrømmen snur Kongsberg Automotives frie kontantstrøm var på -14,9 millioner euro i første kvartal. – Vi er trygge på at kontantstrømmen for året blir positiv, sier konsernsjefen.

Nytt forsøk

Ifølge Vigen Christoffersen, som før Fredlys inntreden var den største private aksjonæren i KOA, vil nå de 3.500 største aksjonærene eie 93 prosent av selskapet. Det er en klar endring fra de over 40.000 småaksjonærene for tre år siden.

«Jeg opplever de aller fleste private aksjonærene som lojale til selskapet, og jeg tror jeg kan si på vegne av oss alle at vi er utrolig glad for at vi nå kan se fremover og skape det KOA vi alle har drømt om,» skriver han.

Fredly er ikke ukjent med å investere i KOA. Da pandemien kom i 2020, tok det ikke mange månedene før selskapet måtte reddes med friske penger. Emisjonen fikk stor oppmerksomhet fordi kursen ble satt til bare 10 øre, mens aksjen rett før ble handlet til nærmere 1,50 kroner.

Fredly og Øystein Stray Spetalen forsynte seg grovt i denne emisjonen med 740 millioner aksjer hver. Kort tid senere hadde begge solgt seg ut med solid gevinst.