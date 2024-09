Deloitte spår kraftig vekst i formuen til ultra-rike familier

Konsulentfirmaet Deloitte har delt en rapport om hvordan ultra-rike familiers formuer vil utvikle seg, skriver Bloomberg.

Spådommen er at ultra-rike familiers formuer vil vokse til 9.500 milliarder dollar innen 2030, noe som er 73 prosent høyere enn dagens nivå på 5.500 milliarder.

«Family Offices», privateide selskaper som forvalter store verdier og investeringer, ventes å vokse med rundt en tredjedel fram mot 2030, til 10.720. Det hevdes også at Family Office-industrien vil nærme seg størrelsen til hedgefond-industrien.

Ifølge Deloitte-rapporten bestod et gjennomsnittlig Family Office av 15 ansatte og hadde en forvaltningskapital på 2 milliarder dollar. Videre var rundt en tredjedel av selskapene styrt av noen utenfor familien.

Frie tøyler

Noe av det som skiller Family Offices fra andre kapitalforvaltningsenheter, er at de «skaper nye roller i markedet, inkludert som aktivistinvestorer, der de overtar styringen av selskaper og presser på for endring.» Samtidig er de «mindre regulert».

Et prakteksempel på «mindre regulering» er Archegos Capital Management, et kollapset Family Office ledet av Bill Hwang. Archegos, og andre i bransjen, har «lenge unngått reguleringene som gjelder for andre typer investeringsfirmaer.»

Archegos kollapsen kort fortalt: store og svært risikofylte investeringer med høy belåning gjennom instrumenter som swaps i aksjer. Da aksjekursene begynte å falle, fikk de margin calls de ikke klarte å møte. Archegos kollapset, Credit Suisse fikk et kraftig skudd i baugen, Nomura også rammet. Totalt fordampet rundt 10 milliarder dollar.

Den 10. juli 2024 ble Bill Hwang dømt skyldig for blant annet svindel. Påtalemyndighetene sier at Hwang og en kollega løy til banker for å skaffe milliarder av dollar som de brukte til å blåse opp aksjekurser.

I kjølvannet av dette har nye lovforslag på tre kontinenter blitt drøftet knyttet til Family Office-forvaltning, men foreløpig har ingenting blitt vedtatt.