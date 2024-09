– Dette er privatinvestorenes favorittaksjer

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for august viser fasiten at de omsatte for nesten 11 milliarder kroner, opp fra 10 milliarder kroner måneden før. Det ble nettokjøpt aksjer for 45 millioner kroner.

En heftig start på august

– Etter en heftig start på august måned, med litt markedsuro, så roet markedet seg raskt igjen. Trenden holder seg relativt stabil, med mye interesse for shippingrelaterte aksjer, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB.

Equinor øverst på topplisten for de mest handlede aksjene. Videre på listen finner vi Vår Energi, Norwegian, Kongsberg Gruppen, Frontline, Höegh Autoliners og MPC Container Ships.

– Vi ser at beløpene kundene kjøper aksjer for har vært tilnærmet lik det de selger aksjer for, så det tyder på at kundene er noe usikre på markedet og utsiktene fremover, sier Kittelsrud.

Kongsberg Gruppen mest solgt

DOF Group ble den mest kjøpte aksjen, etterfulgt av Hafnia, Frontline, MPC Container Ships og Grieg Seafood, mens Kongsberg Gruppen, DNO, DNB, Mowi og Telenor ble mest nettosolgt.

– Det ser ut til at kundene sikrer gevinst i Kongsberg Gruppen, noe som helt forståelig. Det går jo en debatt på om hvorvidt den er høyt priset eller veldig høyt priset, sier Kittelsrud.

I august ble Hafnia nettokjøpt på Sørlandet og i Nord-Norge, Wallenius Wilhelmsen ble nettokjøpt på Vestlandet, Equinor ble nettokjøpt i Midt-Norge mens investorene på Sørlandet satset på DOF Group.

Kongsberg Gruppen ble nettosolgt på Vestlandet og Østlandet, TGS ble solgt på Sørlandet, Mowi ble nettosolgt i Nord-Norge mens investorene i Midt-Norge kvittet seg med aksjer i Vår Energi.

MPC Container Ships var populær

Aksjekjøperne i aldersgruppen 50 pluss nettokjøpte aksjer i MPC Container Ships og Frontline mens de lempet ut aksjer Kongsberg Gruppen og Bouvet. Aksjekjøperne i aldersgruppen 18–28 år valgte også å kjøpe MPC Container Ships mens de solgte i DNB.

Nvidia var nok en gang den mest omsatte internasjonale aksjen hos DNB i august, etterfulgt av Tesla, Novo Nordisk, Intel og Apple. Norsk Titanium var aksjen som stakk av med oppmerksomheten på Euronext Growth, med 24 prosent av alle transaksjonene.