Oljefondet vil støtte et forslag som krever at Nike undersøker om selskapets evne til å håndtere menneskerettigheter når de henter varer fra høyrisikoland kan forbedres, skriver Reuters.

Flere enn 60 investorer skrev i fjor et felles brev til Nike om at de må betale 2,2 millioner dollar i angivelig ubetalte lønninger til over 4.000 tekstilarbeidere i Kambodsja og Thailand.

Arbeidsrrettighetsgrupper påstår at arbeidere har mistet lønn etter nedstenging av fabrikker under pandemien, men Nike avviser anklagene.

Oljefondet går imot

Oljefondet går imot styret i Nike og støtter opprørsgruppen. Fondet eier 0,92 prosent av Nikes aksjer, til en verdi av over 1 milliard dollar.

– Styret bør redegjøre for bærekraftsrisikoene selskapet står overfor, men også de sosiale konsekvensene av selskapets virksomhet og produkter, sier oljefondet ifølge Reuters.