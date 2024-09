Industritunge Dow Jones falt 0,53 prosent til 40.756,07 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,30 prosent til 5.503,40 poeng, men teknologiindeksen Nasdaq steg 0,25 prosent til 17.127,66 poeng.

Fryktindeksen VIX falt 5,58 prosent til 20,13. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten står i 3,733 prosent.

Makro

Nye tall fra arbeidsmarkedet torsdag ga blandede signaler om helsen til den amerikanske økonomien, mens spørsmål fortsatt gjenstår om hvorvidt Federal Reserve ligger bakpå når det gjelder rentejusteringer, skriver Marketwatch.

Data fra private lønningslister viste den svakeste veksten siden 2021, noe som forsterket frykten for et avtagende arbeidsmarked. Imidlertid sank ukentlige krav om arbeidsledighetsstønad sammenlignet med forrige uke.

Torsdagens jobbtall er en forsmak på fredagens arbeidsmarkedsrapport. «Non-farm payrolls», sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA, omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall.

Konsensus peker mot en sysselsettingsvekst på 160.000 i august, noe som i så fall vil være opp fra 114.000 i juli. Arbeidsledighetsraten er ventet inn på 4,2 prosent, ned fra 4,3 prosent måneden før.

99.000 nye arbeidsplasser ble skapt i privat sektor i USA i august, viste nye tall fra ADP Research Institute torsdag. Dette er den svakeste veksten i sysselsettingen siden 2021.

Bevegelser

Tesla steg markante 4,9 prosent til 230,17 dollar, på nyheten om at selskapet planlegger lansering av selvkjøringssystemer (FSD – Full self-driving) i Europa og Kina tidlig neste år.

Nvidia steg 0,94 prosent til 107,21 dollar. Ellers på AI-fronten falt C3.ai kraftige 8,21 prosent. Abonnementsinntektene skuffet i selskapet regnskapsmessige første kvartal. Inntektene landet inn på 73,5 millioner dollar, mens FactSet-konsensus pekte mot 79,2 millioner dollar.

Frontier Communications endte ned over 9,51 prosent etter at Verizon har varslet oppkjøp av selskapet for 20 milliarder dollar, til en prising under onsdagens sluttkurs. Verizon falt 0,41 prosent.

Olje

Tidligere torsdag ble det kjent at Opec+ utsetter produksjonsøkning med to måneder. Opprinnelig var planen å øke produksjonen med 180.000 fat pr. dag i oktober.

Utsettelsen kommer etter at oljeprisene har falt til de laveste nivåene på ni måneder, på bekymringer for svak verdensøkonomi og svake makrotall fra Kina, skriver Reuters.

Etter et fall på over 7 prosent den seneste uken, har oljeprisene pekt oppover torsdag på rykter om nettopp en Opec+-utsettelse. Torsdag ender derimot både den amerikanske WTI-oljen og November-kontrakten for Brent-oljen ned henholdsvis 0,07 prosent til 69,15 dollar fatet, og ned 0,06 prosent til 72,65 dollar fatet.