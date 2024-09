Danske Bank: HOLD TOMRA - Oppgraderer aksjen etter kapitalmarkedsdagen

Torsdag avholdt Tomra sin kapitalmarkedsdag, noe som endte med et kursfall på nesten fem prosent. Danske Bank-analytiker Elliot Jones hever nå kursmålet på Tomra-aksjen fra 150 til 160 kroner, samtidig som han oppgraderer aksjen til en hold-anbefaling.

Analytikeren peker på at selv om hovedmålene fra selskapets kapitalmarkedsdag var blandede, har segmentspesifikke detaljer gitt økt klarhet, og han ser et positivt langsiktig potensial i aksjen.

Analysefakta Aksje: Tomra

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Hold (Selg)

Kursmål: 160 (150)

Spesielt fremheves vekstmuligheter i eksisterende markeder og marginforbedringer innenfor matsegmentet. Til tross for dette velger analytikeren å avstå fra en kjøpsanbefaling grunnet kortsiktige risiko knyttet til kvartalsresultatene og høye verdsettingsnivåer.

Analytikeren har oppjustert de langsiktige estimatene, blant annet på grunn av forventet vekst i eksisterende markeder innen innsamlingssegmentet.

Selv om Danske Banks estimater fortsatt ligger 30 prosent under Tomras 2030-mål for EBITDA-resultatet, understrekes det at dette målet ikke inkluderer en full utrulling av EUs returpantesystem eller potensielle fremtidige oppkjøp.

Fredag omsettes Tomra-aksjen for 152,90 kroner, opp 1,3 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.