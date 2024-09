Tapene fortsetter for Sissener

«Historisk sett har september vist seg å være en turbulent måned for verdens aksjemarkeder. Dette har vi allerede fått en smakebit av, med nok et relativt kraftig fall tidlig i måneden,» heter det i månedsrapporten til Jan Petter Sissener for fondet Canopus.

I løpet av måneden hadde fondet til Jan Petter Sissener en negativ avkastning på minus 1,3 prosent – likt som i juli.

Det er imidlertid bedre enn hovedindeksen på Oslo Børs, som falt 1,4 prosent i august.

«August var nok en volatil måned for både Canopus og verdens aksjemarkeder. Som vi nevnte forrige måned, så vi tidlig i august en rotasjon i markedet hvor investorer solgte seg ut av større teknologiaksjer og kjøpte blant annet mindre selskaper og verdiaksjer,» skriver Sissener.

I løpet av august ble det gjort noen endringer i sammensetningen av porteføljen, hvor de blant annet har kjøpt seg inn i Roll Royce.

På den andre siden ble det finske oljeraffineriselskapet Neste vist porteføljedøren i august.

«Selskapet rapporterte mot slutten av juli måned relativt svake kvartalstall for andre kvartal, og da aksjen styrket seg noe gjennom august måned benyttet vi momentet til å selge ettersom vi så bedre muligheter for avkastning andre steder i vår portefølje,» heter det i månedsrapporten.

Fondets gjennomsnittlige eksponering er på 81 prosent.

«Gitt rentekutt og bedre økonomisk data, vil narrativet rundt en ‘myk landing’ mest sannsynlig skyte ytterligere fart, noe som kan være kursdrivende fremover. Sissener Canopus vil nyte godt av et slikt scenario,» avslutter Sissener.



De fem største posisjonene i Canopus i august var: