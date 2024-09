Bank of America ser en oljepris på 75 dollar neste år

Bank of America er ute med sin ukentlige energirapport. De kutter nå oljeprisestimatene sine for Brent oljen i 2025 til 75 dollar, ned fra tidligere 80 dollar per fat. Samtidig kutter de anslagene sine for WTI-oljen fra 75 til 71 dollar per fat for samme år. Nedjusteringene begrunnes med en forventning om lavere økonomisk vekst i kombinasjon med økte lagernivåer neste år.

Oljeprisene har svekket seg kraftig den siste tiden. Brent oljen nådde en topp i april på 92 dollar per fat, som følge av geopolitiske spenninger mellom Israel og Iran. Siden den gang har Brent-oljen falt jevnt og trutt og nådde et intradag-lavpunkt på 72,35 dollar denne uken, det laveste siden desember 2023. Fredag ettermiddag faller oljeprisen ytterligere og Brent-oljen ligger fredag ettermiddag på rundt 71 dollar per fat.

Bank of America skylder i stor grad på svake økonomiske data fra Kina og en nedgang i global produksjonsaktivitet, som har dempet etterspørselen etter olje de siste månedene.

Kina har tradisjonelt vært en viktig driver for oljemarkedet, og har stått for omtrent 45 prosent av den globale etterspørselen siden 2001. I 2023 opplevde landet en rekordvekst i oljeetterspørselen. Imidlertid har flere faktorer redusert Kinas etterspørsel etter olje i år, og det er forventet at forbruket snart vil nå en topp. Økningen i salg av elektriske kjøretøy, som nå har overgått 50 prosent, kombinert med en overgang til LNG-drevne lastebiler, har også påvirket etterspørselen etter diesel negativt.

Med en forventet økning i globale oljelagre på 730 000 fat per dag i 2024, og økt produksjon utenfor OPEC, er det forventet at markedet vil ha et overskudd i 2025, noe som ytterligere kan presse oljeprisene nedover.