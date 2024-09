Svenske industriaksjer: En undervurdert mulighet

Ser vi fremover, er det imidlertid flere tegn som peker på at industrisektoren er i ferd med å snu. Ifølge prognoser fra Trading Economics ventes PMI for både Europa og USA å stige til over 50 i begynnelsen av 2025, noe som signaliserer økt aktivitet. I tillegg kan fallende renter bidra til å stimulere økonomien og industrien, noe som ytterligere kan styrke vekstutsiktene for disse selskapene.

Utvalgte svenske aksjer Selskap Markedsverdi mrd. SEK* Pris/fortjeneste 2025E Resultatvekst pr. år prosent** Forventet resultatvekst prosent*** ABB 1.040 22,7 9,8 5,6 Alfa Laval 179 20,1 10,3 5,0 Atlas Copco 826 26,2 10,1 6,2 Epiroc 221 21,8 9,5 5,4 Hexagon 270 17,6 11,0 4,3 Sandvik 251 14,0 12,1 2,8 SKF 83 9,4 7,9 −0,6 Volvo B 524 9,8 16,6 −0,2 *Oppdatert pr. 6. september 2024. **Årlig vekst i fortjeneste pr. aksje 2016–2025, Epiroc 2018–2025. ***Forventet årlig resultatvekst = avkastningskrav – earningsyield (fortjeneste/pris). Kilder: LSEG Datastream/Heimdal Forvaltning

Vi har analysert prisingen og resultatveksten for åtte nøkkelselskaper innen svensk industri: ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Epiroc, Hexagon, Sandvik, SKF og Volvo. Disse selskapene har levert en imponerende årlig resultatvekst på cirka 10 prosent i perioden 2016–2025, noe som innebærer at resultatene minst har doblet seg. Selv med denne veksten har aksjekursene for flere av selskapene ikke holdt tritt.

La oss ta SKF som et eksempel. Selskapet. Som en markedsverdi på i underkant av 100 milliarder svenske kroner prises til rundt ti ganger forventet resultat for 2025. Historisk har SKF levert en årlig resultatvekst på 9 prosent fra 2016 til 2025, men dagens prising reflekterer nærmest ingen vekstforventninger. Med andre ord virker dagens prising konservativ i forhold til selskapets historiske vekst.

Volvo, med sin sterke posisjon som en av verdens største produsenter av lastebiler og anleggsmaskiner, er også blitt priset med svært lave vekstforventninger til tross for en historisk resultatvekst på 16 prosent i samme periode. Sandvik, som leverer utstyr til gruveutvinning og metallbearbeiding, har også en solid veksthistorikk, men prises til en forventet vekst på bare litt over 3 prosent.

ARTIKKELFORFATTER: Forvalter Frank Harestad i Heimdal Forvaltning. Foto: Heimdal Fondene

Disse eksemplene viser at det kan være verdt å se nærmere på svenske industriaksjer, spesielt for de som er interessert i selskaper med sterke fundamentale verdier, men som er priset med moderate vekstforventninger.

På lengre sikt vil disse selskapene sannsynligvis dra nytte av den forventede oppgangen i industrisektoren, samt den økte tendensen blant vestlige myndigheter og selskaper til å kjøpe produkter nær hjemmemarkedene for å redusere avhengigheten av selskaper fra Russland og Kina. I tillegg er flere av disse selskapene godt posisjonert for å dra nytte av den pågående energiomstillingen.

Avslutningsvis kan det sies at dagens prising av svenske industriaksjer gir et interessant utgangspunkt for videre analyser og vurderinger. Med solide vekstutsikter og sterke fundamentale verdier kan disse aksjene være relevante for investorer som søker muligheter i industrisektoren.