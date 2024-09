SEB-topp: – Stor interesse for megatrender

Paal Karstensen er sjef for SEB Private Wealth Management & Family Office. Tidligere har Karstensen ledet en rekke divisjoner i DNB, Union, Danske Bank og Credit Suisse. I sistnevnte ledet han den nordiske private banking-virksomheten.

Etter å ha bodd noen år i Sveits og vært tett på velstående familier, forteller Karstensen at det mange familieeide investeringsmiljøer som interesserer seg for de store megatrendene.

– Megatrender er store skifter som skjer i samfunnet. Det kan være geopolitisk, teknologi eller forbrukeratferd. En stor megatrend som har pågått i noen år, er det at vi lever lenger, internasjonalt kalt «the silver economy». Det at man lever lenger, har konsekvenser med tanke på konsum og måten vi konsumerer på, sier Karstensen.

– Det er spesielt to områder som jeg ser de har fokus på. Det går på matsikkerhet og energisikkerhet.

Øker satsingen

SEB-divisjonen er ingen dagligbank. Kundene deres er rike privatpersoner og familier, som ofte har generasjonstankegang. Dermed er investeringsfilosofien vektet tyngre mot å vedlikeholde og skape verdier, og ivareta med tanke på risiko.

Karstensen og co. har hentet inn Mariano Ramirez for å øke satsingen. Ramirez har ledet Family Office-virksomheten i DNB i mange år, før han var sjef for Family Office-satsingen i Söderberg & Partners Wealth Management.

Bekymringer rundt klimaendringer og behovet for stabile proteinkilder gjør at norsk sjømatindustri er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer, ifølge SEB-toppen.

– Norge ligger nok en gang veldig godt til rette med tanke på det vi gjør innenfor sjømat. Det er en megatrend som man ser på, sier Karstensen.

Innen energisikkerhet blir LNG trukket frem som en sektor som vil dra godt nytte av megatrenden, særlig de som transporterer den nedfryste gassen, men også de som produserer og er utstyrsleverandører til infrastrukturutbygginger. Situasjonen i Russland og Ukraina viser at man har blitt mer avhengig av lokal tilførsel av energi, trekker han frem.

– LNG er en del av løsningen for Europa. Man kan ikke gjøre seg avhengig av enkelte land med tanke på å få energi.

Ellers trekker Karstensen frem vannkraft og utviklingen av det, og gass. Karbonfangst kommer også til å være en viktig del av løsningen de neste 20 årene, ifølge Karstensen.

Fordeler

En viktig del av megatrender handler om å hedge risikoer.

– Det kan være at de skal diversifisere for å redusere risiko. Da ønsker de å ta del i noen megatrender.

Innen matsikkerhet-megatrenden ser Karstensen flere som ønsker å forsikre seg mot ekstremvær, gjennom terminkontrakter (futures). Teknologi og teknologiutvikling trekkes også frem som viktig for sektoren, og mange andre sektorer.

SEB-divisjonen satser på flere megatrender. Blant annet har de inngått et partnerskap med det danske investeringsselskapet Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

– Denne samme investeringen har også Norges Bank gjort, sier Karstensen.