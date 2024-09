UBS-topp: Korreksjon rett rundt hjørnet

Derivatguru og direktør i UBS, Rebecca Cheong, er pessimistisk for aksjer de neste månedene.

«Jeg er blitt taktisk bearish for de to neste månedene», skriver Cheong i et notat. Hun spår at den brede S&P 500-indeksen vil falle 10 prosent fra toppen innen en måned, og ned 15 prosent innen to måneder.

– Verste hittil i år

«I løpet av de to siste ukene har markedets interne forhold forverret seg til det verste hittil i år. Dagens situasjon er den mest sårbare på seks år – noe som betyr at små eksterne sjokk eller svak data kan trigge stor nedgang.»

Det er imidlertid «IKKE» en langsiktig vurdering, sier UBS-direktøren.

Cheong trekker frem flere faktorer i argumentet sitt. Blant annet «Intraday Recovery Score»-metrikken, som i denne sammenhengen brukes til å måle aksjer eller indeksers evne til å hente inn tap etter tidligere fall.

Rallyet i august (5.–30. august) bar preg av «dårlig kvalitet». Modellen hennes taler for at «rallyet var preget av konstant salg-for-gevinster og mangel på buy the dip – et tegn på at investorer mister troen på markedet».

«Intraday Recovery Score», som måler 2-måneders utsiktene, har falt til et 6-års lavpunkt. De to siste gangene dette skjedde (30. januar 2018 og 29. oktober 2018), falt S&P med henholdsvis 8,6 og 11,0 prosent innen to måneder, sier Cheong.

Les også Klar for børsfall? S&P 500-indeksen har i snitt sunket med 1,1 prosent i denne måneden, men mandag var det lite dramatikk i markedet.

– For å gjøre dette enda mer sjeldent

Tillit til markedet har i løpet av én måned falt med over 10 prosent på 2-månederssikt, mens 4-måneders nivået ligger på -5 prosent. Dette har kun skjedd 15 ganger siden 2000, opplyser derivatguruen.

«For å gjøre dette enda mer sjeldent», tar man høyde for tillitsutsiktene og kombinerer det med «Intraday Recovery Score». Dette utfallet har kun skjedd 9 ganger på 25 år. I 7 av 7 tilfeller siden juni 2001 har S&P 500 falt i snitt med 5,2 prosent i slike tilfeller. Så langt er S&P 500 ned 1,6 prosent siden signalet ble pinget.

«Implikasjon:» Investorer er på kanten og sårbare for dårlige nyheter. Toppen for S&P (30. august) tilsvarer 18 prosent oppgang i 2024. Så langt har mange investorer hatt et godt år, og er nå klare for å redusere risikoen før valget.

«Dette er grunnen til at stemningen ennå ikke har blitt bearish, men handelsatferden er ekstremt forsiktig. Enhver skuffelse i de kommende økonomiske rapportene kan akselerere deres beskjedne gevinstsikring til et massivt nedsalg,» sier Cheong.