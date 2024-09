– Tysk økonomi har en rekke problemer

Goldman Sachs skriver i «German Corporate Conference Handbook 2024»-rapporten at Tyskland går gjennom tøffe tider.

Fra fjerde kvartal 2019 til i dag er reelt BNP (inflasjonsjustert bruttonasjonalprodukt) uendret, i kontrast til resten av eurosonen – opp 5 prosent.

Den siste målingen av tysk «Manufacturing PMI» (aktivitet i produksjonssektoren) havnet på 42,4 – kun sett under finanskrisen og i 2020.

Strukturelle problemer

«Tyskland har en lang liste med strukturelle problemer,» heter det. Det første Goldman trekker frem er handelen med Kina, hvor Tyskland er avhengig av landet for import av mellomprodukter.

Bilindustrien fortsetter å spille en «overdimensjonert rolle, som er under press fra overgangen til elbiler.» Tyskland har også vært forsiktige med offentlige investeringer og ligger lavt på skalaen blant utviklede økonomier. Digitalisering trekkes frem som et område der de ligger bakpå.

Sysselsetting i Tyskland er et annet problem, sier banken. De spår at landet vil merke en betydelig nedgang i befolkning som er arbeidsfør i de kommende årene. Det femte strukturelle problemet med Tyskland er at økonomien er underlagt større grad av regulering i forhold til andre avanserte økonomier.

Andre problemer

De strukturelle problemene forsterkes av andre problemer, som geopolitikk.

I Tyskland er det vanskelig å bruke finanspolitikken til å stimulere økonomien på grunn av en regel (gjeldsbremsen) som begrenser hvor mye staten kan låne. Samtidig gjør politisk splittelse det utfordrende å få vedtatt viktige reformer.

På et internasjonalt plan skaper krigen i Ukraina utfordringer for Tyskland. Høyere energipriser og forstyrrelser i forsyningskjeder trekkes frem. Det er også knyttet usikkerhet til hvordan økonomien vil påvirkes hvis Donald Trump blir gjenvalg som president, i så fall kan det føre til endringer i internasjonal politikk og handel.

Bedre tider i vente

Goldman Sachs spår at tysk BNP vil vokse 0 prosent i 2024, og 0,9 prosent i 2025. Begge spådommene er lavere enn hva konsensus mener.

På lengre sikt tror banken på bedre tider for Tyskland. De argumenterer med «stor økning i tilgangen på flytende gass fra 2025 til 2028, noe som vil legge energikrisen død.» Videre tror de det grønne skiftet vil være gunstig for Tyskland.

Regjeringen til Tyskland har den sterkeste offentlig balansen blant de store avanserte økonomiene, og de har rom til å øke offentlige investering hvis landet klarer å reforhandle «gjeldsbremsen». Tyskland viste også «bemerkelsesverdig evne til å håndtere gass-/strømkrisen», og overrasket mange som spådde kraftig nedgang.