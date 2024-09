Den grove svindelen gjorde at den tidligere Swedbank-sjefen ble dømt til fengsel i et år og tre måneder, ifølge en domsavsigelse.

Danske Birgitte Bonnessen var sjef i Swedbank mellom 2016 og 2019. Det var Dagens Industri som navnga Bonnessen.

Hovrätten i Sverige tilsvarer lagmannsretten i Norge. 68-åringen ble frifunnet i tingretten.

Saken gikk ut på om daværende administrerende direktør gjorde seg skyldig i grovt bedrageri eller grov markedsmanipulasjon da hun uttalte seg om bankens tiltak mot hvitvasking i bankens estiske virksomhet, ifølge den svenske lagmannsretten.

«Saken har også handlet om hvorvidt hun uatorisert har gitt ut innsideinformasjon i møte med representanter for bankens største eiere.»

Den svenske lagmannsretten kom frem til at hun ga villedende opplysninger i intervjuer med Svenska Dagbladet og TT i forbindelse med fremleggelsen av tredjekvartalsrapporten i 2018.

Bonnessen sa da at det ikke var noen mistanke om hvitvasking av penger til en annen banks virksomhet i Estland. De opplysningene ville påvirket banken negativt dersom de ble kjent, ifølge lagmannsretten.

«Hovrätten dømmer den tidligere administrerende direktøren for grovt bedrageri. Hun frifinnes for siktelsen i andre deler.»

Et av rettens medlemmer tok dissens i straffedelen.

– Lagmannsretten har vurdert en rekke uttalelser som er kommet til media og aksjeanalytikere. Retten har da kommet til at to av påstandene har vært uriktige eller innebar et så skjevt utvalg fakta at de har vært villedende i lovens forstand, kommenterte rettens leder, Sven Johannisson.