September har så langt vært alt annet enn en lykke-reise for aksjonærene i Aker Solutions. Et heftig oljeprisfall, sammen med en tilhørende liten interesse for hele bredden av de energirelaterte selskapene på Oslo Børs, har medført et tosifret kursfall på kort tid. I dag prises det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeservice- og bærekraftselskapet til 21 milliarder kroner, men dette er for lavt, hevder de aller fleste analytikere. De peker på den gode løpende inntjeningen, en robust ordrebok og der selskapsmultiplene heller ikke fremstår som særlig krevende. I bunn for deres kjøpsanbefalinger ligger også en positiv tro på at oljeservicemarkedet globalt går flere sterke år i møte, dessuten har selskapet en balanse som åpner opp for ekstraordinære utbytter. Ingen analytikere anbefaler å selge Aker Solutions-aksjen, men noen av dem har den på sine respektive hold-anbefalingslister. Innvendingene går i all hovedsak på at utviklingen rundt selskapets frie kontantstrøm kanskje ikke blir like god som selskapet selv har antydet. Samtidig settes det spørsmålstegn ved hvor stort ordreinngangspotensialet egentlig er noen år frem i tid, når man vet at en rekke norske offshoreprosjekter etter ferdigstillelse ikke synes å bli erstattet med nye. Likevel, flertallet blant tallknuserne sier altså kjøp, og oppfordrer dermed investorene til å gå inn i Aker Solutions-aksjen, som nå handles betydelig under nivået man så rett etter fremleggelsen av den imponerende andrekvartalsrapporten.

Haakon Amundsen, ABG Sundal Collier Foto: Thomas Bjørnflaten

Kjøp! Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på Aker Solutions med kursmål 60.

– Vi tror fortsatt at vi er i en lengre oppgangssykel for oljeservicesektoren og at selv om flere aksjer har hatt bra utvikling over et par år, så vil det fortsatt være riktig å være eksponert mot sektoren fremover. Aker Solutions har en svært bra inntjeningsvekst i år med god visibilitet også for neste år, støttet av høy aktivitet på norsk sokkel og deres globale subsea-eksponering gjennom OneSubsea JVet. Selv om vi tror inntjeningen deres fra norsk sokkel skal en god del ned fra toppen i år i de neste årene, er det flere datapunkter – blant annet Equinors investeringsplaner – som peker på god aktivitet på mellomlang sikt. Dette, sammen med vekst innen offshore vind og karbonfangst, gjør utsiktene gode for Aker Solutions.

– Vi tror det kommer et ekstraordinært utbytte på rundt ti kroner pr. aksje for 2024, når de har samlet inn salgsprovenyet (etter Subsea-sammenslåingen med Schlumberger, red.anm.) og visibiliteten er bedret opp mot arbeidskapitalnormaliseringen. Det tror vi vil bli positivt mottatt, ettersom de skapte litt usikkerhet rundt kapitalallokeringen tidligere i år. Da virker aksjen lavt priset på ~5x ‘25e EBIT og 7x ‘25e P/E. Vår Sum-of-the-Parts indikerer rundt 60 kroner pr. aksje når vi antar normalisert arbeidskapital.