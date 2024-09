Den langtidssykmeldte kristenlederen Fredrik Glad-Gjernes er en statlig betalt yrkesdemonstrant.

I stedet for å lede KFUK-KFUM Global i Norge, lever han på sykelønn fra NAV. Samtidig blokkerer han oljekonferanser og Ap- og FrP-møter med Extinction Rebellion, han sultestreiker og han demonstrerer for Gaza. Utad sier Glad-Gjernes at han har permisjon

Ivar Tollefsen har bekreftet salg av 25.000 utleieboliger, inkludert et firesifret antall i Oslo.

Han peker på at det er relativt stor omflyttingshastighet i Norge, og tror han har solgt mye i Norge i løpet av tre–fire år. Ikke alt, men ganske mye, sa Tollefsen på DNBs årlige eiendomsdag tirsdag.

Investor Harald Moræus-Hanssen tar et nytt jafs i shipping. Han har bestilt to nye ultramax tørrlastskip i Kina, og har nå en total nybyggingsordrebok på rundt 3,25 milliarder kroner.

Moræus-Hanssen har tidligere solgt flere containerskip med milliardgevinst, men flåten vokser igjen nå med flere fartøyer. Han har medinvestorer i nybyggingsprosjektene, men sitter med store andeler selv.

Og på lederplass skriver Trygve Hegnar at det er deprimerende og trist å se de daglige nyhetsinnslagene fra krigen i Ukraina og Russland. Ser man kartene, ser det ut til at den rødfargede delen blir større og større igjen. Ukraina ser ikke ut til å vinne.

Flatbombingen må ta på. Russland er større, har mer penger og har flere soldater i felten. Putins styrker er nok store nok til å vinne krigen, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

M Vest Water: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Makro:

UK: BNP juli, kl. 08.00

UK: Handelsbalanse juli, kl. 08.00

UK: Industriproduksjon juli, kl. 08.00

USA: Inflasjon august, kl. 14.30

USA: Kjerneinflasjon august, kl. 14.30

Russland: Inflasjon august, kl. 18.00

Annet:

Pareto-konferansen

MyBank: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

Pareto Securities: Energikonferanse, Scandic Holmenkollen Park i Oslo

Handelsbanken: Konjunkturprognose, kl. 06.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

Standard Supply