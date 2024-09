Bredt fall i Japan etter presidentdebatt

Det er et bredt fall i Asia etter at den demokratiske visepresidenten Kamala Harris og republikaneren Donald Trump møttes i en etterlengtet presidentdebatt.

Duellen mellom visepresident Kamala Harris og tidligere president Donald Trump varierte fra deres planer for økonomien til forholdet mellom USA og Kina og innvandring. Da debatten var over, hadde oddsen for seier for Harris steget til rundt 55 prosent på PredictIt, skriver Bloomberg.



– Man skulle forvente at hvis han (Trump) gjorde det bedre, ville man se en sterk dollar som følge av dette. Så jeg antar at det er slik markedet ser på det. Det er en svak fordel til Harris, sier Rob Carnell, INGs regionale sjef for Asia til Reuters.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,9 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 1,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,6 prosent.

Signaliserer flere renteøkninger

Yenen styrket seg etter at Bank of Japan-styremedlem Junko Nakagawa signaliserte flere renteøkninger.

«Det nåværende nivået på realrenter er ekstremt lavt», sa han i et møte med lokale næringslivsledere.

I Japan faller Nikkei 1,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,9 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er eneste lysglimt med en oppgang på 0,4 prosent.

Investorene retter nå fokus mot USA og inflasjonstall. Markedene priser for øyeblikket inn en 66 prosent sjanse for at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten med 25 basispunkter, mens en 34 prosent sjanse tilskrives et kutt på 50 basispunkter når Fed kunngjør sin beslutning 18. september, viser CME FedWatch-verktøyet.