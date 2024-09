Frem til oktober 2023 var China Renaissance angivelig en av Kinas beste investeringsbanker i teknologisektoren.

Gründeren og supermegleren, Bao Fan, tok siviløkonomutdannelsen på Handelshøyskolen BI, hvor han gikk ut i 1995. Tidligere har han jobbet i M&A-divisjonen til Morgan Stanley og Credit Suisse, før han lanserte China Renaissance i 2005. I et intervju med FT i 2018 delte Bao Fan: «Målet mitt er å starte en kinesisk bank som står i stil med navn som Goldman Sachs, Blackstone, BlackRock.»

Les også Kinesisk techmilliardær og BI-siviløkonom savnet – aksjen raste Den kinesiske finanstoppen og siviløkonomen fra BI, Bao Fan, har forsvunnet. Aksjen falt kraftig på Asia-børsene fredag.

Sporløst forsvunnet

I oktober 2023 forsvinner Bao Fan brått. Ingen visste hvor han var, før investeringsbanken melder: «Styret er blitt kjent med at Bao samarbeider i en etterforskning utført av visse myndigheter i Folkerepublikken Kina,» ifølge South China Morning Post.

Årsaken til hvorfor han ble fengslet/forsvant har ingen offisielle svar. Aviser som FT spekulerer i at det er Beijings holdning mot teknologisektoren som står sentral. Avisen peker på at myndighetene har tatt kontroll over flere store teknologiselskaper i Kina, til og med forretningsledere har blitt «tatt». Jack Ma er blant disse, og var vekke fra offentligheten i flere måneder i 2020 etter å ha kritisert Kina, ifølge SCMP.

I februar 2024 melder investeringsbanken at Bao Fan trekker seg grunnet «helsemessige årsaker og for å bruke mer tid på familieanliggender», ifølge BBC.

Overføringen

I forrige uke ble revisjonen av 2022 og 2023 regnskapet til banken sendt inn. Dermed kunne aksjen til China Renaissance starte å trade igjen, etter å ha vært stoppet i 17 måneder. Aksjen åpnet ned 66 prosent.

Fra regnskapet har FT avdekket at selskapet ble bedt av «den relevante myndigheten» om å sende 78 millioner kinesiske renminbi, men hvorfor er ukjent.

Advokatene og regnskapsførerne i China Renaissance visste naturligvis ikke hvordan dette skulle føres i regnskapet. Regnskapsførerne endte med å føre det som en fordring og la til «refundert eller konfiskert» eller at det kan komme «tilleggssummer».

De eksterne revisorene, Zhonghui Anda CPA, konkluderte med at de ikke kunne «vurdere tilbakebetalingsevnen» om pengene ville bli betalt tilbake.