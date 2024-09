Oppgang i Japan etter makrotall og Nvidia-boost

De asiatiske aksjemarkedene stiger for det meste torsdag, der japanske Nikkei 225 stiger 3,2 prosent og den bredere Topix-indeksen er opp 2,3 prosent.

De asiatiske halvledergigantene steg kraftig etter at Nvidias adm. direktør Jensen Huang la frem et sannsynlig case for fremtidig etterspørsel etter AI-chips, skriver CNBC. Taiwanske TSMC ligger for eksempel opp 5,0 prosent.

Det japanske detaljhandelskonsernet Seven & i Holdings stiger 3,5 prosent etter at Bloomberg rapporterte at Alimentation Couche-Tard vurderer å øke budet på selskapet. Rapporten bemerket imidlertid at Couche-Tard vil måtte komme med et langt mer attraktivt tilbud enn det opprinnelige oppkjøpsforslaget på 39 milliarder dollar.

Ellers steg Japans produsentprisindeks (PPI) 2,5 prosent på årsbasis i august, mindre enn analytikernes estimater på 2,8 prosent og ned fra 3 prosent i juli.

Henter penger i Hongkong

I Sør-Korea ligger Kospi-indeksen opp 1,5 prosent. Kinesiske Shanghai Composite faller svakt med 0,05 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot ligger opp 1,0 prosent.

Den kinesiske hvitevareprodusenten Midea Group planlegger ifølge Reuters å prise aksjene sine i toppen av intervallet i en notering som vil hente minst 3,46 milliarder dollar i Hongkong.

Børsnoteringen er satt til å bli den største emisjonen i Hongkong siden mai 2021.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger torsdag morgen 0,7 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,4 prosent.

Indiske Nifty 50 ligger an til en oppgang på 0,4 prosent.