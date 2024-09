Maldivene kan bli det første landet til å misligholde sharia-gjeld

Maldivene har en utstående sukuk på 500 millioner dollar med forfall i 2026. En sukuk er en type obligasjon som følger sharia-loven. I stedet for rentebetalinger får investorene en del av overskuddet fra prosjektet pengene har blitt brukt på. I dette tilfellet har noen av pengene blitt brukt til landets største sykehus.

Lånet er i fare for å bli misligholdt, noe som aldri har skjedd med sukuk-gjeld tidligere, ifølge Financial Times. Neste kupongbetaling for lånet forfaller i oktober, og verdipapiret har falt markant den siste måneden. Nå handles lånet til cirka 68,5 cent pr. dollar. Fitch har også nedgradert kredittvurderingen til Maldivene to ganger i løpet av to måneder i sommer.

«Risikoen for mislighold virker mer sannsynlig,» sier George Xu, direktør ved Fitch Ratings, ifølge FT.

Forstår ikke konsekvensene

Siden det aldri har vært mislighold av slik gjeld før, «tror jeg ikke markedet fullt ut forstår konsekvensene,» sier Joshua Loud, senior porteføljeforvalter i Danske Bank, til FT.

Det er imidlertid ikke slik at investorene kan beslaglegge eller selge det underliggende hvis det misligholdes. Loven og restruktureringsprosessen skal ifølge konsulentfirmaet Alvarez & Marsal være uoversiktlig.