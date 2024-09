Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, langer ut mot alle som vil ha en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Han sier vi er helt avhengige av fossil energi, og at det koster enormt å stenge ned olje og gass.

Holsether peker også på at mange av dagens grønne løsninger er altfor dyre, og at vi ikke får til en grønn omstilling med røde regnskapstall. Samtidig innrømmer han et for optimistisk syn på takten i omstillingen, og at dette er en grunn til at Yara nå kutter kostnader.

Hedgefondforvalter Tor Svelland fnyser av kritikken mot Equinors pengebruk i fornybar energi. Han sier at når aksjekursen har falt, så har det mer å gjøre med olje og gass enn fornybart, og at fornybart blir en unnskyldning for det som er viktigst.

Selv synes han ledelsen i Equinor har gjort mye riktig i satsingen på nye energiområder.

– De har vært edruelige og ønsker å skape verdier for aksjonærene, sier Svelland.

Bergensselskapet Zurhaar kjøpte partyteltleverandøren O.B. Wiik for 90 millioner i februar 2022. I fjor gikk salget inn i tung bakrus, og resultatet ble et tap på 30 millioner kroner.

Rune Birkeland, leder og eier i Zurhaar, innrømmer at han ikke kjente bedriften så godt da han kjøpte. Etter kostnadskutt på 40 millioner tror han nå at 2025 blir et spennende år.

Og på lederplass skriver Trygve Hegnar om Opinions nye meningsmåling, der både Ap og FrP får en oppslutning på 20,2 prosent. Man må kunne si at det er en sensasjonell utvikling.

Høyre er størst med 23,7 prosent, og da er FrP og Høyre bare tre mandater fra å kunne danne regjering alene. Neste års valgkamp kan bli usedvanlig spennende, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Makro:

Norge: SSB konjunkturtendenser, økonomiske prognoser 2024-27, kl. 08.00, presentasjon kl. 09.00

Finland: BNP juli, kl. 07.00

Finland: Inflasjon august, kl. 07.00

Frankrike: Inflasjon august endelig, kl. 08.45

ØMU: Industriproduksjon juli, kl. 11.00

Russland: Rentebeslutning, kl. 12.30

USA: Eksport- og importpriser august, kl. 14.30

USA: Michigan forbrukertillit september foreløpig, kl. 16.00

Russland: BNP 2. kv. endelig, kl. 18.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00