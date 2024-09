Høyeste reallønnsvekst på over ti år

– Nå peker pilene oppover på mange områder. Aktiviteten i norsk økonomi vil trolig ta seg opp, som følge av økt reallønnsvekst, høy aktivitet i offentlig forvaltning, samt omslag i boliginvesteringer, sier forskningsleder i Statistisk sentralbyrå (SSB), Thomas von Brasch.

Det kommer etter en periode hvor aktivitetsnivået i norsk økonomi har vært unormalt lavt. Bakgrunnen er rentehevinger, høy inflasjon og lav internasjonal etterspørsel.

Fra 2015 til 2023 har det knapt vært reallønnsvekst i Norge. God lønnsomhet i flere deler av industrien og fallende inflasjon gjør at det blir reallønnsvekst fra og med i år, mener SSB.

Ifølge prognosene blir reallønnsveksten 1,9 prosent i år og holder seg rundt 1,5 prosent i årene fram til 2027.

Svak krone utsetter kutt

Videre påpeker byrået at den svake norske krona vil utsette det første rentekuttet til neste år.

– Norges Bank vil sannsynligvis prøve å unngå at krona svekker seg ytterligere. Sentralbanken vil nok vente med rentekuttene til etter at andre sentralbanker har kuttet sine renter en god del. Svekkelsen av krona den siste tiden gjør at styringsrenta først kuttes fra begynnelsen av neste år, sier von Brasch.

I prognosebanen faller pengemarkedsrenta fra dagens nivå på 4,7 prosent til om lag 3,5 prosent i 2026 og 2027.

Opp, opp, opp

«God lønnsomhet i industrien trekker lønns- og inntektsveksten opp, noe som stimulerer husholdningenes konsum. Konsumet vil også stimuleres av at inflasjonen er på vei ned og at renta mest sannsynlig reduseres i begynnelsen av 2025. Fallet i boliginvesteringene vil trolig snart snu til oppgang. Verdien av oljefondet og handlingsrommet i finanspolitikken har økt og bidrar til at offentlig konsum og investeringer vokser markert i årene framover», skriver SSB.

– Vi venter at BNP Fastlands-Norge kommer opp til det vi anser som en konjunkturnøytral situasjon fra 2026, legger von Brasch til.

Boliginvesteringene var 21 prosent lavere i 4. kvartal 2023 sammenlignet med samme kvartal året før. Dette fallet fortsatte med nesten 10 prosent i første halvår av 2024. Vi må tilbake til boligkrisen på 1990-tallet for å finne et like stort fall i investeringene.

– De nyeste tallene for nyboligsalget og den klare oppgangen i boligprisene tyder på at vi nå står ved et vendepunkt for boliginvesteringene, sier von Brasch.

Ifølge Boligprodusentenes forening ble det solgt 30 prosent flere boliger i juni i år enn samme måned i fjor.