Lukrative sparebanker

I dagens papirutgave av Kapital slår vi et realt slag nettopp for SpareBank 1 SMN, som kvartal etter kvartal leverer banktall i den absolutte toppklasse. Dette forventer vi å se mer av i tiden som kommer, og sammen med de svært attraktive dividendene mener vi dagens kurser representerer en veldig god kjøpsanledning. Det gjør også Norne Securities.

– Dette er en solid og veldrevet bank. Bankens egenkapitalbevis har gitt god avkastning over tid. På P/B 1,3 fremstår den også som relativt rimelig priset, synes vi. For inneværende år har banken den høyeste utbyttegraden av de store bankene. Bankens kapitaldekning ligger også på topp, noe som gir rom for vekst, sier meglerhusets analysesjef, Petter Slyngstadli, til Kapital. Meglerhuset har et kursmål på 175, rundt 15 prosent over dagens nivåer.

Flere banker, som SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SR-Bank, har falt betydelig siden sine respektive kurstopper tidligere i år. Dette mener vi nå gir investorer gode kjøpsanledninger, der vi særlig er positivt innstilt til SpareBank 1 SMN. Med utgangspunkt i dagens kurser kan investorene sannsynligvis også se frem til en direkteutbetaling for inneværende år på nær ti prosent. Løp og kjøp!

Olje- og gassektoren lever i beste velgående

I mellomtiden står Oslo Børs rimelig støtt, med en oppgang for Hovedindeksen siste uke på litt over en halv prosent. Et dypt oljeprisfall plager likevel børsen som sådan, men de generelle industriutsiktene som i bunn og grunn hele energibransjen kom med under den nylig avholdte energikonferansen til Pareto Securities, inkludert oljeservice- og oljebransjen, var alt i alt fortsatt positive.

At norsk olje- og gassproduksjon skal inn i en blindgate, med et tilhørende betydelig fall for norsk offshore leverandørindustri, synes derfor på ingen måte å spille seg ut. Andre industrigrener ser også hvor viktige olje- og gassektoren er opp mot egen virksomhet: – Vi er helt avhengig av fossil energi, uttalte Svein Tore Holsæter under nevnte konferanse. Yara-toppen tok der, ifølge Finansavisen, et knallhardt oppgjør med de som vil ha en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

Verdt å merke seg er at energisektoren på Oslo Børs så langt i år er ned godt over syv prosent, betydelig svakere enn markedet ellers, ettersom Hovedindeksen er opp med rundt syv prosent. Sektorsvakheten på Oslo Børs harmonerer altså dårlig med de sterke bransjesignalene som kom under energikonferansen. Det betyr sannsynligvis at en rekke av høstens potensielle børsvinnere er å finne under energisektoren, tenker vi.

Hva sier Fed?

På tirsdag avholder Den amerikanske sentralbanken sitt etterlengtede rentemøte. Det er priset inn et kutt på 0,25 prosentpoeng, men langt viktigere er hvilke rentesignaler som ellers kommer ut av møtet. I det kommersielle rentemarkedet fortsetter både korte og lange USA-renter å falle, med andre ord er det stadig flere investorer som posisjonerer seg for kutt på et halvt prosentpoeng.

Kommende ukes børsretning avhenger i stor grad av utfallet av det amerikanske rentemøtet. Om det blir et kutt på et halvt prosentpoeng, tror vi det gir en real boost til børsene, også Oslo Børs. Uansett mener vi sparebankene, som SpareBank 1 SMN, nå er ekstra gode kjøp.