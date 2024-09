Seadrill sier opp over 100 ansatte

Over 100 ansatte i Seadrill mister jobben etter at riggen West Phoenix nylig avsluttet sin kontrakt med Vår Energi, melder fagforeningen SAFE.

Riggen ligger ifølge meldingen for øyeblikket til kai på Hanøytangen utenfor Bergen, ferdig demobilisert og i påvente på en ny kontrakt.

– Vi har sendt ut varsel om oppsigelse til over 100 ansatte, sier de to tillitsvalgte, som er tydelig preget av situasjonen, sier lederne av SAFE-klubben i selskapet, Arild Jenssen og Kim J. Sande.

De påpeker at de jobber med å sikre at oppsigelsene gjennomføres på en rettferdig måte. Nedbemanningen skal følge de samme prinsippene som tidligere, hvor ansiennitet spiller en avgjørende rolle.

Siden 2014 har Seadrill vært gjennom hele syv nedbemanningsprosesser.

Mens West Phoenix ligger til kai, vil den foreløpig ligge med mannskap.

– Vi har fortsatt et håp om at det vil dukke opp en ny kontrakt, og at riggen holdes «varm» i påvente av oppstart av neste oppdrag, sier Sande.