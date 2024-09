Baluba i markedet etter WSJ-artikkel – Goldman med stikk

Nick Timiraos i The Wall Street Journal publiserte en artikkel på torsdag som skapte reaksjoner på Wall Street. Timiraos er sjef for makroøkonomi hos WSJ, og står for avisens dekningen av sentralbanken i USA (Fed).

I artikkelen drøfter Timiraos om Fed burde kutte med 25 eller 50 basispunkter. Artikkelen antyder 50 basispunkter, blant annet fordi Jon Faust, tidligere seniorrådgiver til Jerome Powell, sa at det kan gå begge veier men «heller mot 50. Rimelig sjanse for at FOMC også ender opp der.»

Fed-prisingen endret seg markant som følge – fra 15 til 45 prosent sannsynlighet for dobbeltkutt i september-swaps, i løpet av noen få timer.

Overraskende

Timiraos sin artikkel var overraskende for flere, særlig ettersom inflasjonstallene fra onsdag som var litt høyere enn ventet. Fed-prisingen tolket KPI-tallene som at man må være noe mer forsiktig med rentekutt.

Senere på torsdagen la Paolo Schiavone, rentetrader i Goldman Sachs, ut et notat. «Overraskende artikkel,» skriver Schiavone.

«Fed er mer sannsynlig å kutte med 25 basispunkter rett og slett fordi dette ikke er en kildebasert referanseartikkel,» sier Schiavone.

Han fortsetter: «En WSJ-artikkel som endret Fed-prisingen med 4 basispunkter for september. Markedet viser fragilitet. Dette er grunnen til at USD/JPY tester årets laveste nivåer på 141, og at gull stiger.»

Han oppsummerer «den meget velskrevne WSJ-artikkelen» med de viktigste punktene og konkluderer med «det vil være livlig, noe som betyr at politikkvolatiliteten egentlig ikke forsvinner.»