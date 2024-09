Lagardes uttalelser kommer mindre enn et døgn etter at ESB gjennomførte sitt andre rentekutt på 0,25 prosentpoeng siden juni. Det gir et tydelig signal om at banken heller mot å vente til desember med neste kutt, det skriver Bloomberg.

Den europeiske sentralbanken har likevel lovet å basere seg på data og vil ikke utelukke handling allerede neste måned. For at ESB skal endre planen om kvartalsvise rentekutt, må vekstutsiktene forverres betydelig, eller Fed må gjennomføre agressive rentekutt kommer det frem.

– Vi har mye data i forbindelse med prognosearbeidet, og vi mottar også data i mellomtiden. Vi ser på alt, og hvis det skjer en betydelig endring i forhold til våre grunnforventninger, foretar vi en ny vurdering, sa Lagarde på et møte i Budapest, hvor hun deltok med finansministrene i eurosonen.



Flere andre ESB-topper har også vært forsiktige med å signalisere fremtidige tiltak. Frankrikes Francois Villeroy de Galhau uttalte at renten burde kuttes videre:

– Tempoet må være svært pragmatisk. Vi forplikter oss ikke på forhånd til noen bestemt rentestrategi, og vi beholder alle valgmuligheter for våre kommende møter, sier han.