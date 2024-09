Wall Street avslutter en sterk uke med oppgang

På New York-børsen endte Nasdaq-indeksen opp 0,65 prosent mens Dow Jones endte opp 0,72 prosent og S&P 500 0,54 prosent.

S&P 500 og Nasdaq avsluttet dermed sin sterkeste uke hittil i 2024.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,65 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,69 prosent til 16,61.

Wall Steet Journal publiserte nylig en artikkel som har fått en del oppmerksomhet, etter at den tok for seg fordelene og ulempene ved et enkelt og dobbelt rentekutt.

«Det koker ned til at det blir veldig spennende neste uke, og det er usikkerhet rundt hvilken strategi Fed kommer til å velge», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Teknologiaksjer

– Markedet forsøker å avslutte uken positivt etter en turbulent, men håpefull periode. Investorene er på vakt for flere volatile perioder, spesielt med tanke på forventningene rundt det kommende Fed-møtet, sier Quincy Krosby, sjefstrateg for LPL Financial.

Nvidia falt 0,03 prosent. Apple falt 0,12 prosent til 222,5 dollar, mens Amazon falt 0,27 prosent til 186,49 dollar. Meta falt 0,19 prosent til 524,62 dollar, mens Google-eier Alphabet avsluttet dagen med en oppgang på 1,79 prosent til 157,47 dollar. Microsoft steg 0,84 prosent til 430,59 dollar og Tesla ga gass med en oppgang på 0,21 prosent.

Fed-møtet

Wall Street ser nå frem mot Fed sitt møte 17.-18. september, hvor det forventes at sentralbanken vil senke renten med 25 basispunkter. For øyeblikket ligger renten i intervallet 5,25 prosent til 5,5 prosent.

Økonomisk data viser en nedgang i inflasjon, noe som støtter argumentet for et rentekutt. Konsumprisindeksen for august viste en årlig vekst på 2,5 prosent, det laveste nivået siden februar 2021, det skriver CNBC.

Adobe

Adobe la frem sine kvartalstall etter børsens stengetid torsdag. Selv om IT-giganten innfridde forventningene, var det ledelsens guiding for årets regnskapsmessige fjerde kvartal som stjal oppmerksomheten.

Nå forventer Adobe å omsette for 5,5-5,55 milliarder dollar og få et resultat på 4,63-4,68 dollar pr. aksje, mens analytikerne forventet en omsetning på 5,61 milliarder dollar og et resultat på 4,67 dollar pr. aksje.

Aksjen falt 8,44 prosent.

Olje

Det har vært en negativ trend i oljeprisen, men fredag henter brent-oljen seg inn igjen og er opp 0,64 prosent til 72,05 dollar. Denne uken var brent-oljen med november-levering under 70 dollar for først gang siden desember 2021.