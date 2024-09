Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Ole André Hagen, fornybarekspert og porteføljeforvalter i First Fondene, slakter det norske batterieventyret.

Han mener utsiktene for å kunne tjene penger på en ny batterifabrikk er nesten en matematisk umulighet, og påpeker at produksjonskapasiteten vokser raskere enn det markedet kan absorbere.

Sjømatveteran Egil Magne Haugstad har ledet Pelagia og forløperen Egersund Fisk i 24 år . Av de 14 fiskeriministrene han har sett komme og gå gjennom disse årene, er det kun to han mener gjorde en bra jobb.

De to er Svein Ludvigsen og Per Sandberg. Haugstad sier begge to muligens hadde noe grums i bagasjen på fritiden, men at de gjorde en bra jobb som statsråder.

Batteriselskapet Corvus Energy, som produserer batterisystemer, har tapt nesten 750 millioner kroner siden 2018.

Konsernsjef Fredrik Witte forklarer tapene med forhold utenfor selskapets kontroll og investeringer i vekst og markedsposisjon, og sier de opplever at markedet er til stede for produktene deres. Han mener positivt driftsresultat nå er innenfor rekkevidde.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om batterieventyret som går mot konkurs. Norske Freyr har gitt opp all produksjon av batterier og sysler med noe pilotgreier. Svenske Northvolt har holdt på i syv år og tapte 12 milliarder kroner i fjor. Batterier er langt bedre og billigere i Kina.

Snakk gjerne om det grønne skiftet og hva Norge skal leve av etter olje og gassen. Batterier blir det i hvert fall ikke. Derfor nøler vi med Hegnars batterifabrikk, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Makro:

Norge: Handelsbalanse august, kl. 08.00

Norge: Norges Bank månedsbalanse august, kl. 10.00

Italia: Inflasjon august endelig, kl. 10.00

Italia: Handelsbalanse juli, kl. 11.00

ØMU: Handelsbalanse juli, kl. 11.00

ØMU: Arbeidskostnader 2. kv., kl. 11.00

ØMU: Lønnsvekst 2. kv., kl. 11.00

USA: NY Empire State Manufacturing-indeks september, kl. 14.30

Annet:

BlueNord: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Black Sea Property: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Ekskl. utbytte:

Himalaya Shipping, NorAm Drilling

Ordinær generalforsamling:

Refuels