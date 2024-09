Børsene i Japan, Kina og Sør-Korea er mandag stengt som følge av helligdager.

Fra Kina har det imidlertid i løpet av helgen kommet en rekke nøkkeltall for august, noe som sender Hang Seng i Hongkong ned 0,29 prosent.

Verken den kinesiske detaljhandelen, industriproduksjonen eller investeringstall nådde opp til ekspertenes forventninger. Arbeidsledigheten i landet steg til 5,3 prosent i august, noe som er over forventningen om en ledighet på 5,2 prosent.

I tillegg preges Kina nå av tyfonen Bebinca, som allerede har ført til kansellering av hundrevis av flyreiser i Kina, og Shanghai er forventet å bli rammet av den sterkeste stormen siden 1949.

Ellers i Asia er Nifty 50 i India opp 0,31 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,39 prosent, mens Straits Times i Singapore faller tilbake 0,36 prosent.

Makro

Senere i uken er det ifølge CNBC ventet en rekke nøkkeltall og sentralbankbeslutninger fra regionen.

Det er ventet en oppgang i den japanske inflasjonen for august. Bank of Japan spås å holde styringsrenten uendret, samtidig som den signaliserer at ytterligere renteøkninger fremover.

Fredag legger Kina frem sine 1- og 5-årige lånerenter.

På toppen av dette er det, som i resten av verden, knyttet mye spenning til den amerikanske sentralbankens (Fed) rentemøte førstkommende tirsdag og onsdag, hvor det første rentekuttet siden 2020 er ventet.