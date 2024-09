Tencent-grunnlegger Ma Huateng, også kalt Pony Ma, har gjenerobret tittelen som Kinas rikeste person, og har dermed blitt den seneste teknologimilliardæren som når denne statusen, skriver Bloomberg.

Ma passerte mandag morgen flaskevannmilliardæren Zhong Shanshan med en formue på 43,9 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Index.

Ifølge indeksen har Shanshans formue sunket med 24 milliarder dollar i år, til 43,7 milliarder. Mens Mas formue i samme periode har steget 8,9 milliarder dollar.

På tredjeplass over Kinas rikeste er grunnleggeren av TikTok-eieren ByteDance, Zhang Yiming.

Kinas rikeste # Navn Formue 1. Ma Huateng 43,9 2. Zhong Shanshan 43,7 3. Zhang Yiming 43 4. Jack Ma 33,7 5. Colin Huang 33,5 6. He Xiangjian 29,8 7. William Ding 25,2 8. Xu Yangtian 21,5 9. Wang Chuan-Fu 19,7 10. Zhang Bo 17,6 Kilde: Bloomberg Billionaires Index

Spilloppblomstring

Oppgangen til Ma kommer etter en spilloppblomstring i Kina. Gaming-suksesser, sammen med løfter om støtte fra myndighetene i landet, har hjulpet Tencent til å nå nivåer som selskapet ikke har vært sett siden spillboomen under pandemien.

Veksten kommer to år etter at Kina innførte strenge reguleringer mot landets største teknologiselskaper, i tillegg til de rike eierne deres. Disse tiltakene svekket investoroptimismen og kjølte ned den private sektoren som var avgjørende for Kinas økonomiske vekst, skriver Bloomberg.

Reguleringene påvirket også Ma, men motsetning til mer frittalende kolleger, har Ma alltid vært en tilbaketrukket figur som foretrekker å operere i kulissene.

Les også Norsk bilekspert om Tesla: – En del er blitt skeptiske Tesla har tatt store jafs av bilmarkedet i Norge, men hva skjer når en oppdatert Model Y kommer? OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen kommer med sine spådommer i Mil etter mil – en podcast om bil.

Fortsatt lavere enn i 2021

Ifølge milliardærindeksen er formuen til Ma fortsatt 40 prosent lavere enn den var under toppåret 2021, da var teknologigründerens formue anslått til å være 74,3 milliarder dollar.

Ma er den tredje personen som har båret tittelen som Kinas rikeste siden juli, etter Shanshan og Colin Huang, grunnleggeren av PDD Holdings. Huang hadde tittelen i bare 18 dager i forrige måned, men har nå falt ned til en femteplass blant Kinas rikeste.

Ma etablerte Tencent i 1998, og har i dag en eierandel på 7,4 prosent. Selskapet er i dag verdens største utgiver av spill, og vokste raskt før Kinas reguleringer begynte. På sitt største var selskapet verdens femte mest verdifulle selskap.