Rød ukestart for Nvidia

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 17.556,01 poeng, mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 41.611,27 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 5.622,02 poeng.

I 18:30-tiden har fallet tiltatt, og Nasdaq er ned 1,06 prosent mens S&P 500 faller 0,27 prosent. Dow Jones er opp 0,22 prosent

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,633 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger nær 6 prosent til 17,54.

Apple åpner ned 3,8 prosent, og er etter noen timers handel ned 3,3 prosent.

Nvidia

Nvidia, som har lagt bak seg en god uke på New York-børsen, starter denne uken med å falle 3,9 prosent. Nvidia-sjef Jensen Huang holdt et energisk innlegg på tech-konferansen Communacopia + Technology i regi av Goldman Sachs i forrige uke, samtidig som det gikk rykter om at den amerikanske regjeringen nærmer seg en godkjennelse av Saudi-Arabia som kjøper av Nvidias mest avanserte brikke - H200.

I 18:30-tiden har aksjen hentet inn noe av tapet, og er ned 2,7 prosent for dagen.

Fed

Onsdag klokken 20.00 offentliggjør den amerikanske sentralbanken sin rentedom, og ifølge DNB Markets er det fortsatt usikkerhet rundt størrelsen på rentekuttet.

Markedet tar fortsatt høyde for at Fed kan kutte renten med 50 basispunkter, mens konsensus blant analytikerne er et kutt på 25 basispunkter.

«Vi synes det er flere gode argumenter for et moderat kutt. For det første er det ingen klare tegn på oppbremsing av økonomien ennå. Økt ledighet skyldes i hovedsak at flere ønsker jobb, ikke at flere sies opp. Dessuten vil et stort kutt kunne signalisere at Fed er bakpå og dermed skape markedsuro. Det kan også bli tolket som at Fed forsøker å hjelpe demokratene knappe to måneder før valget», skriver DNB Markets i en rapport.