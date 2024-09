Den årlige tech-konferansen til Goldman Sachs, Communacopia + Technology, er godt i gang. Klokken 16:20 på onsdag var det duket for Jensen Huang, Nvidias grunnlegger og adm. direktør.

«Jeg tror aldri jeg har sett så mye energi og begeistring på en bransjekonferanse før,» sier Peter Callahan, TMT-spesialist hos GS.

Nvidia-aksjen endte opp 8,15 prosent til 116,91 dollar onsdag.

Bullish Jensen

Jensen påpekte at Moore's lov – ideen om at antall transistorer på en brikke dobles hvert andre år – ikke lenger leverer innovasjon i samme tempo som før. Dette fører til «beregningsinflasjon» i datasentre. Det er taler for nye løsninger, ifølge GS.

Infrastrukturen til datasentre har enormt potensial, ifølge Jensen. Oppgradering og akselerasjon av systemene vil drive vekst de neste 10 årene, med vekt på forbedringer i ytelse og besparelser.

Nvidias hyperscaler-kunder vil generere fem dollar i leieinntekter for hver dollar investert i Nvidia-infrastruktur. I noen tilfeller vil bruk av GPU-ene gi en netto kostnadsfordel på opptil 10 ganger, takket være en hastighetsøkning på 20 ganger.

Ekspansjon

«Generativ AI er en ferdighet, ikke bare et verktøy,» sa Jensen. Dette kan innebære at AI vil ekspandere utover de tradisjonelle datasentrene og IT-systemene, og nå en rekke bransjer og yrker, noterer Goldman.

Det ble nevnt tre sterke konkurransefortrinn (moat): 1) Installasjon av GPU-er på tvers av plattformer (bakover-/fremoverkompatibel programvare), 2) Forbedring av maskinvare med programvare, som domenespesifikke biblioteker, og 3) Kompetansen til å bygge systemer på racknivå og innovere på tvers av ulike brikker.

Jensen bekreftet at Nvidia vil begynne å levere Blackwell-produkter i fjerde kvartal av regnskapsåret 2025, med full oppskalering i 2026.

– Etterspørselen er enorm, og alle ønsker å være først og best. Vi har sannsynligvis mer emosjonelle kunder nå enn før. Det er forståelig, situasjonen er presset. Vi gjør vårt beste, sa han ifølge Bloomberg.