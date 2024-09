– Begge kandidater er negativt for aksjer

I en ny analyse fra Citigroup drøfter banken utfallet av det amerikanske valget og dets innvirkning på aksjeverdsettelser.

Analytikerne anslår at hvis Kamala Harris vinner og får flertall i Kongressen, kan S&P 500-indeksens fair value falle med 3–6 prosent, mens en Donald Trump-seier med republikansk flertall kan gi et fall på 0–4 prosent.

«Vi opprettholder vårt syn om at begge kandidaters politiske plattformer er negative for amerikanske aksjer,» sier Scott Chronert, direktør i Citigroup.

Økte skatter og økte tollsatser

For Harris er det særlig økningen av selskapsskatten fra 21 til 28 prosent som trekker ned. Citi anslår at dette kan redusere inntjeningen i S&P 500-selskapene med 6 prosent i 2026. I tillegg har det kommet forslag om økt skatt på tilbakekjøp av aksjer.

For Trump er det forslaget om 10 prosent toll på all import og 60 prosent på kinesisk import som bekymrer Citi. De estimerer at dette kan redusere inntjeningen med 6,3 prosent i 2026. Trumps forslag om å senke selskapsskatten til 15 prosent trekker i positiv retning for S&P 500.

«Ingen av kandidatene virker spesielt opptatt av føderale utgifter (...) hold et øye med både renter og dollaren da bekymringer knyttet til offentlige utgifter sniker seg inn i makroøkonomiske diskusjoner, og kan påvirke prisene på amerikanske aksjer,» påpeker Chronert.