Kraftig uenighet om rentebanen i Norge: – Noe helt annet enn hva vi snakker om

En rekke internasjonale storbanker har den siste tiden uttalt seg om hva de forventer av Norges Bank og rentebanen. Samtlige er sikre på at renten vil holdes uendret på torsdag.

Flere av bankene, også norske banker, er sterkt uenige med hverandre og med markedet. De største avvikene finnes også blant de største bankene, da Goldman Sachs spår to rentekutt i år, mens JPMorgan tror det første rentekuttet vil finne sted i mars.

– Det prises inn i hvert fall ett rentekutt før året er omme, og opptil tre rentekutt innen første kvartal neste år. Dette er noe helt annet enn det vi og andre norske økonomer her hjemme snakker om, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, til Finansavisen. Handelsbanken tror det første rentekuttet kommer i mars, men utelukker ikke desember.

På spørsmål om avvikene, sier Hov: «Det bærer litt preg av at man priser Norges Bank på samme måte som man priser Fed.»

Nordea og sjeføkonom Kjetil Olsen er blant de norske bankene som er enig i budskapet til Hov om at markedet er for optimistisk. Nordea venter fire rentekutt innen slutten av 2025, tre kutt mindre enn hva markedet tror.

Uenig med Norges Bank

I Goldmans rapport «Norway: Norges Bank Preview — A Hold Now But Dovish Tilt Coming» argumenterer sjeføkonom Sven Jari Stehn for at inflasjonen i Norge har overrasket markedet og Norges Bank. Forrige måling viser at konsumprisindeksen (KPI) endte på 2,6 prosent, og kjerneinflasjonen (KPI-JAE) noterte 3,2 prosent. Dette er et stykke under Norges Banks prognoser på henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent.

Fra de nyeste inflasjonstallene vet man at barnehageprisene dro ned en del. «Justerer man for det, var målingen nesten spot on Norges Bank,» kontrer Hov.