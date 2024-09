Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Det er brutt ut full krangel igjen mellom John Fredriksen og Vegard Søraunet, forvalter i Aeternum. Bakgrunnen er at Søraunet tok full årslønn for to måneders styrearbeid.

Nå må Aeternum betale tilbake millionbeløp. Søraunet mener det hele skyldes administrative feil, og avviser at han er blitt presset av investorene i fondet til å betale tilbake honoraret.

Tre av fem direktører og en salgsleder i eiendomsmeglerkjeden Eie har levert inn oppsigelse for å starte en konkurrerende, landsdekkende meglerkjede.

Eie-sjef Hedda Ulvness innrømmer at dette kom overraskende på. Samtidig vet hun at det er litt stollek i denne bransjen, siden hun har vært med på det samme selv.

Bergensinvestor Atle Sandvik Pedersen forventer at Kjell Inge Røkke gir beskjed om Schlumberger-milliardene i Aker Carbon Capture i forbindelse med tredjekvartalstallene.

Pedersen, som har kjøpt seg opp til å bli 11. største aksjonær i Aker Carbon Capture, mener Aker ikke får bra prising hvis de forfordeler hver gang de gjør en exit. Da sager du av grenen du sitter på, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Marius Borg Høiby. Se og Hør har offentliggjort et lydbåndopptak hvor han samtaler med to spanere fra politiet. Hemmelige lydbåndopptak av kongefamilien. Skandalen vil ingen ende ta.

Borg Høiby forteller at det er han som har tatt opp samtalen, og han har ikke gitt opptaket til noen. Det er så alvorlig at Borg Høibys forsvarer, Øyvind Bratlien, vurderer en politianmeldelse. Nå skal jaggu Marius anmelde også, skriver Hegnar

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Resultat pr. 2. kv.:

Hynion

Makro:

Norge: Boligprodusentene salg og igangsetting nye boliger, kl. 10.00

Tyskland: ZEW-indeks september, kl. 11.00

ØMU: ZEW-indeks september, kl. 11.00

Canada: Inflasjon august, kl. 14.30

USA: Detaljhandel august, kl. 14.30

USA: Industriproduksjon august, kl. 15.15

USA: Varelagre juli, kl. 16.00

USA: NAHB boligindeks september, kl. 16.00

Annet:

Lifecare: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Atlantic Sapphire: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Volue: Tilbudsperiode ifm. Edison-bud utløper, kl. 16.30

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers, MPC Container Ships