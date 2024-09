Citigroup har fratatt driftsdirektør (COO) Anand Selva ansvaret for en sentral del av bankens compliance-arbeid etter at banken ble ilagt en bot på 136 millioner dollar, som tilsvarer 1,4 milliarder kroner, av tilsynsmyndighetene for rapporteringsfeil, melder Financial Times.

MISTER ANSVAR: Citigroups driftsdirektør Anand Selvakesar (kalles Selva) mister ansvaret for 800 ansatte. Foto: Bloomberg

Ifølge personer med kjennskap til endringene, vil Selva ikke lenger lede teamet som arbeider med å forbedre datasystemene som skal tilfredsstille myndighetenes krav til bankens overholdelse av regler.

Selva mister dermed ansvaret for rundt 800 ansatte.

Citigroup ble ilagt boten på 136 millioner dollar i juni, etter å ha feilrapportert detaljer om lån på titalls milliarder dollar. Etter boten – som spesielt fremhevet bankens dataproblemer – lovet konsernsjef Jane Fraser å bruke flere ressurser på å forbedre bankens datakontroller.

Deler ansvaret

Fremover blir Selva nødt til å dele ansvaret for data compliance med Tim Ryan, som er en tidligere toppleder i PwC, og som begynte i Citi i juni som teknologidirektør. Han blir den tredje Citi-lederen på tre år som skal prøve å få orden på bankens vedvarende dataproblemer.

Selva vil fortsatt lede Citis innsats for å forbedre risikokontrollen og fortsette å ha ansvar med bankens backoffice-operasjoner.



Endringen sees på som en innrømmelse av at Selva hadde for mange oppgaver, ifølge en kilde nær banken. Men endringen ansees også som et tilbakeslag for Selva, som er en av bankens mest erfarne ledere med 33 år i selskapet. Han har tidligere ledet Citis forbrukeravdeling og ble forfremmet til driftsdirektør i mars i fjor.

Selva og Citi ble saksøkt tidligere i år av en tidligere ansatt, Kathleen Martin, som hevder at hun ble instruert av Selva til å lyve for myndighetene. Martin påstår at hun ble oppsagt etter å ha fortalt myndighetene at banken lå bak tidsplanen med å løse problemene. Mens Citi hevder at Martin ble oppsagt på grunn av prestasjonsproblemer.